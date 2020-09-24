Добро пожаловать в магазин Mamimaris!

Многие из вас давно знакомы с нашей продукцией, потому что были нашими постоянными покупателями в сети магазинов офлайн.

Но в связи с кризисом, сильным подорожанием цен на продукты и на аренду, к сожалению, перед нами встал выбор: существенно повысить цены на товар, исключить использование скидок и распродаж, но сохранить магазины, либо отказаться от очной торговли, всё закрыть, но открыть интернет-магазин с адекватными ценами, доставкой до двери.

И мы пошли по второму пути.

Спасибо всем вам за поддержку! За то, что остаётесь нашими покупателями, несмотря на смену формата – мы сделаем всё, чтобы, как и прежде, оправдать ваше доверие!

И мы очень рады, что к нам приходят новые покупатели.

Если вы ещё не знакомы с нашим магазином, то кратко описать нас можно так: только натуральные продукты высокого качества, да-да, это истинная правда, что наши дети едят то, что мы продаём.

Вся продукция проходит тщательный отбор, перед закупкой директор Mamimaris лично дегустирует и проверяет каждую партию, наши сотрудники бережно и аккуратно фасуют товар, используя стерильную форму (в том числе перчатки итд).

Мы целенаправленно делаем упор именно на вкусную и полезную пищу. Сейчас, когда в магазинах практически не встретишь натуральные продукты, когда молоко может не киснуть месяцами, а хлеб изготавливают из фуражного (для скота) зерна с добавками, после которых он не черствеет, как в детстве, а покрывается плесенью, когда практически нереально найти необработанные фрукты и овощи, сложно отыскать нормальное масло, ещё сложнее найти настоящий сыр, когда со всех сторон на нас сыпятся добавки, Е-шки, канцерогены, вызывающие многочисленные болезни, в том числе и онкологию, в это время очень важно, чтобы все мы употребляли настоящую еду, заряжались витаминами, микроэлементами, антиоксидантами, мононасыщенными омега-9 и полинасыщенными омега-3, омега-6 кислотами, незаменимыми для человека аминокислотами, клетчаткой.

Такой подход, по мнению учёных, является профилактикой многих болезней: онкология, сахарный диабет, проблемы сердца, дефицит кальция, кариес, ухудшение зрения, стресс, бессонница, невнимательность, вирусные и бактериальные заболевания итд - всё это угрожает человеку каждый день.

Многие из наших продуктов используются и при лечении болезней.

Кстати, по данным учёных, даже такие болезни, как туберкулёз, корь итд напрямую связаны с условиями жизни человека – в частности, с питанием. Например, при заболеваемости корью первостепенно заболевшему дают огромную дозу витамина А, именно его дефицит приводит к тяжёлым последствиям.

Где же организм возьмёт силы для противостояния недугам, если мы будем употреблять уже ставшую привычной долгоиграющую еду, мясо, накаченное гормонами и антибиотиками, но продолжим пренебрегать дарами природы?

В магазине MaMiMaris вы можете купить орехи, сухофрукты, мёд, цукаты, семена, специи, крупы, чай.

При покупке до 3 тысяч мы вынуждены держать платную доставку по Москве – 350 рублей, но с суммы покупки более 3 тысяч мы доставляем продукты бесплатно.

Кроме того, при покупке наших продуктов на сумму более 5 тысяч рублей Вы получаете скидку на следующую покупку в размере 10%. Только с условием, что вторая покупка не будет превышать 5 тысяч рублей.

Сейчас к нам поступает много обращений из других регионов России. Постепенно мы будем увеличивать территорию доставки. Пока данный вопрос прорабатывается.

Более того, мы всегда открыты для корпоративных клиентов и для оптовых покупателей. Условия сотрудничества необходимо проговорить по телефону.

Проходите в наш каталог и выбирайте, желаем Вам приятного аппетита!

С уважением,

магазин Mamimaris.