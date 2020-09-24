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Акции
Кедровые орехи очищенные, Россия
В наличии
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арт. 001190
Кедровые орехи очищенные, Россия
От 799 ₽
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Мёд белая акация, Башкирия
В наличии
Предзаказ
арт. 001247
Мёд белая акация, Башкирия
От 433 ₽
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Манго сушеное, Вьетнам
В наличии
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арт. 001007
Манго сушеное, Вьетнам
От 311 ₽
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Фундук сырой (лесной орех), Россия
В наличии
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арт. 001199
Фундук сырой (лесной орех), Россия
От 333 ₽
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Орехи
Миндаль золотой (Нонпарель), Чили
В наличии
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арт. 001234
Миндаль золотой (Нонпарель), Чили
От 399 ₽
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Кешью сырой, Вьетнам
В наличии
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арт. 001228
Кешью сырой, Вьетнам
От 399 ₽
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Грецкий орех очищенный – половинки, Краснодарский Край
В наличии
Предзаказ
арт. 001211
Грецкий орех очищенный – половинки, Краснодарский Край
От 361 ₽
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Бразильский орех, Перу
В наличии
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арт. 001202
Бразильский орех, Перу
От 645 ₽
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Сухофрукты и цукаты
Финики Захеди, Иран
В наличии
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арт. 001244
Финики Захеди, Иран
От 105 ₽
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Финики Деглет, Тунис
В наличии
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арт. 001241
Финики Деглет, Тунис
От 147 ₽
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Финики Мазафати в коробочке (Каспиан) Иран
В наличии
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арт. 001240
Финики Мазафати в коробочке (Каспиан) Иран
249 ₽
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Финики Меджул (королевские), Израиль
В наличии
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арт. 001237
Финики Меджул (королевские), Израиль
От 439 ₽
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Подарочные наборы
Подарочный набор из орехов (маленький)
В наличии
Предзаказ
арт. 001256
Подарочный набор из орехов (маленький)
500 ₽
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Подарочный набор из сухофруктов (маленький)
В наличии
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арт. 001257
Подарочный набор из сухофруктов (маленький)
500 ₽
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Подарочный набор из орехов и сухофруктов (маленький)
В наличии
Предзаказ
арт. 001258
Подарочный набор из орехов и сухофруктов (маленький)
500 ₽
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Подарочный набор из сухофруктов (крафт коробка)
В наличии
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арт. 001259
Подарочный набор из сухофруктов (крафт коробка)
600 ₽
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Отзывы клиентов
Ксения

Покупаю у вас уже 4ый год. Очень нравится качество продуктов. Никогда не любила мёд, но после вашего совета попробовала крем-мёд с кедровыми орешками - он невероятно вкусный!!! Спасибо большое за ваш труд и за то, что открыли мир мёда! Он нереально волшебный!

24 сентября 2020
Максим

Всё четко. Качество, доставка отлично. Спасибо

24 сентября 2020
Ольга В.

Хотела бы оставить совет, если возможно рассмотрите возможность ввести индивидуальные скидки для постоянных покупателей, уж очень я люблю ваши орехи и цукаты, а то я разорюсь от обжорства. Извините за прямоту, спасибо!

24 сентября 2020
Маргарита

Впервые заказала королевские финики, все доставили в удобных коробочках, качество отличное. Спасибо.

Ксения

Покупаю у вас уже 4ый год. Очень нравится качество продуктов. Никогда не любила мёд, но после вашего совета попробовала крем-мёд с кедровыми орешками - он невероятно вкусный!!! Спасибо большое за ваш труд и за то, что открыли мир мёда! Он нереально волшебный!

Максим

Всё четко. Качество, доставка отлично. Спасибо

Ольга В.

Хотела бы оставить совет, если возможно рассмотрите возможность ввести индивидуальные скидки для постоянных покупателей, уж очень я люблю ваши орехи и цукаты, а то я разорюсь от обжорства. Извините за прямоту, спасибо!

Маргарита

Впервые заказала королевские финики, все доставили в удобных коробочках, качество отличное. Спасибо.

Наши плюсы
Широкий ассортимент
Широкий ассортимент
Мы предлагаем большой выбор посуды и подарков из стекла, хрусталя и фарфора. Мы знаем всё о стекле, хрустале и фарфоре и предложим лучшее!
Всегда свежие
Всегда свежие
Фрукты и овощи перевозятся в машинах-рефрижераторах с разными режимами температуры. Мы знаем, сколько градусов внутри каждого плода!
Контроль качества
Контроль качества
Мы контролируем качество – от поставщика до полки. Для хранения мы используем самое современное оборудование.
Скидки и подарки
Скидки и подарки
Регулярно проводим акции и розыгрыши призов среди наших покупателей. Гибкая система скидок.
Добро пожаловать в магазин Mamimaris!
 
Многие из вас давно знакомы с нашей продукцией, потому что были нашими постоянными покупателями в сети магазинов офлайн.
Но в связи с кризисом, сильным подорожанием цен на продукты и на аренду, к сожалению, перед нами встал выбор: существенно повысить цены на товар, исключить использование скидок и распродаж, но сохранить магазины, либо отказаться от очной торговли, всё закрыть, но открыть интернет-магазин с адекватными ценами, доставкой до двери.
 
И мы пошли по второму пути.
Спасибо всем вам за поддержку! За то, что остаётесь нашими покупателями, несмотря на смену формата – мы сделаем всё, чтобы, как и прежде, оправдать ваше доверие!
 
И мы очень рады, что к нам приходят новые покупатели.
Если вы ещё не знакомы с нашим магазином, то кратко описать нас можно так: только натуральные продукты высокого качества, да-да, это истинная правда, что наши дети едят то, что мы продаём.
Вся продукция проходит тщательный отбор, перед закупкой директор Mamimaris лично дегустирует и проверяет каждую партию, наши сотрудники бережно и аккуратно фасуют товар, используя стерильную форму (в том числе перчатки итд).
 
Мы целенаправленно делаем упор именно на вкусную и полезную пищу. Сейчас, когда в магазинах практически не встретишь натуральные продукты, когда молоко может не киснуть месяцами, а хлеб изготавливают из фуражного (для скота) зерна с добавками, после которых он не черствеет, как в детстве, а покрывается плесенью, когда практически нереально найти необработанные фрукты и овощи, сложно отыскать нормальное масло, ещё сложнее найти настоящий сыр, когда со всех сторон на нас сыпятся добавки, Е-шки, канцерогены, вызывающие многочисленные болезни, в том числе и онкологию, в это время очень важно, чтобы все мы употребляли настоящую еду, заряжались витаминами, микроэлементами, антиоксидантами, мононасыщенными омега-9 и полинасыщенными омега-3, омега-6 кислотами, незаменимыми для человека аминокислотами, клетчаткой.
 
Такой подход, по мнению учёных, является профилактикой многих болезней: онкология, сахарный диабет, проблемы сердца, дефицит кальция, кариес, ухудшение зрения, стресс, бессонница, невнимательность, вирусные и бактериальные заболевания итд - всё это угрожает человеку каждый день.
 
Многие из наших продуктов используются и при лечении болезней.
 
Кстати, по данным учёных, даже такие болезни, как туберкулёз, корь итд напрямую связаны с условиями жизни человека – в частности, с питанием. Например, при заболеваемости корью первостепенно заболевшему дают огромную дозу витамина А, именно его дефицит приводит к тяжёлым последствиям.
 
Где же организм возьмёт силы для противостояния недугам, если мы будем употреблять уже ставшую привычной долгоиграющую еду, мясо, накаченное гормонами и антибиотиками, но продолжим пренебрегать дарами природы?
 
В магазине MaMiMaris вы можете купить орехи, сухофрукты, мёд, цукаты, семена, специи, крупы, чай.
 
При покупке до 3 тысяч мы вынуждены держать платную доставку по Москве – 350 рублей, но с суммы покупки более 3 тысяч мы доставляем продукты бесплатно.
 
Кроме того, при покупке наших продуктов на сумму более 5 тысяч рублей Вы получаете скидку на следующую покупку в размере 10%. Только с условием, что вторая покупка не будет превышать 5 тысяч рублей.
 
Сейчас к нам поступает много обращений из других регионов России. Постепенно мы будем увеличивать территорию доставки. Пока данный вопрос прорабатывается.
 
Более того, мы всегда открыты для корпоративных клиентов и для оптовых покупателей. Условия сотрудничества необходимо проговорить по телефону.
 
Проходите в наш каталог и выбирайте, желаем Вам приятного аппетита!
 
С уважением,
магазин Mamimaris.
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